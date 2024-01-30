Зеленский: Я стану очень счастливым президентом, если Трамп завершит российско-украинский конфликт за 24 часа

Кандидат в американские президенты Дональд Трамп неоднократно обещал первым же делом после избрания, ещё до его прихода в Белый дом, завершить российско-украинский конфликт мирным путём. Остаётся непонятным лишь то, как именно американский политик желает добиться этой цели, ведь озвучивать конкретную стратегию он не желает, как и соглашаться на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским для обсуждения формулы мира.

Говоря о Зеленском, украинский президент в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что он бы стал очень счастливым президентом, если бы Трампу действительно удалось бы завершить боевые действия на украинских территориях всего за 24 часа. В этот раз он не говорил о том, каким способом завершиться конфликт, а лишь упомянул, что знает сколько теряют украинцы за день боевых действий и какова цена этого конфликта.

реклама

Помимо этого Владимир Зеленский рассказал, что виделся с Дональдом Трампом всего один раз и ещё до вступления Джо Байдена в должность американского президента. Он описал встречу как продуктивную, которая, правда, потом вылилась в серьёзный скандал. Скорее всего, речь идёт о так называемом «Украинагейт»:Трамп предложил Украине военную помощь и финансирование в обмен на компрометирующие данные о семье Байденов, но информация утекла в общий доступ.