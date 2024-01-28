Вполне вероятно, что Запад может оказать давление на украинские власти, чтобы те нашли соглашение с российским правительством в этом вопросе.

Несмотря на развитие военной фазы российско-украинского конфликта в 2022 году, подписанный между Украиной и Россией договор о транзите российского газа через украинские территории продолжал соблюдаться, чем приносил деньги обеим государствам и при этом удовлетворял газовые потребности Европы. Однако в прошлом году украинские власти заявили, что не намерены продлевать данный документ после его истечения в 2024 году.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда объяснил, что отказ Украины продлевать договор приведёт к изменению всей логистической цепочки, которая усложнена блокировкой существующих альтернативных вариантов. Единственная возможность по транспортировке газа в Европу доступна лишь через Турцию.

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Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что решение о продлении транзита российского газа через украинские территории вполне может быть найдено. Он считает, что в первую очередь в продлении договора заинтересованы европейские страны и, возможно, в поиске соглашения между Украиной и Россией по продлению транзита выступят посредники.

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Стоит напомнить, что после 2014 года Россия хоть и пыталась развить иные логистические цепочки по транспортировке российского газа в Европу, но в конечном итоге перспектива замены транзита через Украину газопроводами «Северный поток 1-2» стала невозможна.