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Nacvark
Обмен пленными был сорван из-за сбитого Ил-76
В украинской разведке утверждают, что не были в курсе о доставке украинских военнопленных именно этим самолётом.

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Вчера была новость о том, что утром в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолёт Ил-76. Первоначально украинские средства массовой информации писали о сбитии воздушного судна противоракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot и гибели экипажа из 63 российских военных. Как объяснили позже в Министерстве обороны России, на самолёте перевозились украинские военнопленные, которых должны были обменять вечером того же дня.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов изначально не комментировал ситуацию в подробностях, так как всё произошедшее ещё выяснялось. Однако позже пресс-служба ведомства всё-таки подтвердила, что обмен военнопленными сорвался как раз таки из-за сбития российского самолёта.

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При этом в украинской разведке отметили, что Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств для перевозки пленных, маршрутах и формах их доставки. Помимо этого в пресс-службе подчеркнули, что обычно доставку пленных осуществляют как авиационным, так и железнодорожным, автомобильным транспортом, поэтому операторы украинской системы противовоздушной обороны не могли знать, на их радарах самолёт, перевозивших военнопленных или системы оружия, личный состав российской армии.

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Информацию о нахождении украинских военнопленных на борту Ил-76 в ведомстве не подтвердили, но и не опровергли. По заявлению российской стороны, во время крушения погибло 65 пленённых украинских солдат.

#россия #украина #ил-76
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