Весь экипаж самолёта погиб при крушении.

Около 11:30 появилась информация о сбитии Вооружёнными силами Украины при помощи противоракет зенитно-ракетного комплекса Patriot российского военного транспортного самолёта Ил-76, на борту которого по предварительным данным было 63 человека. Все они погибли при крушении воздушного судна в Белгородской области.

Позже Министерство обороны России подтвердило данные о крушении своего судна, но с уточнением, что на борту было 65 украинских военнопленных, перевозимых для проведения обмена на российских солдат. Помимо этого погиб экипаж из шести человек и трёх сопровождающих. В российском оборонном ведомстве утверждают, что украинская сторона была в курсе перевозки пленных, которые обычно транспортируются на самолётах Ил-76.

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В Генеральном штабе Украине сообщают, что на данном самолёте российская сторона перевозила боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов С-300. Украинские средства массовой информации не могут подтвердить факт перевозки пленных, так как ещё уточняют информацию.

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Российские средства массовой информации пишут о сорванном в ходе сбития Ил-76 обмене пленными в формате 192 на 192. Допускается, что данный инцидент заморозит обменный фонд.