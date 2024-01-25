Премьер-министры стран встретились и обсудили разногласия между ними.

Осенью прошлого года стало известно, что ко власти в Словакии придёт партия словацкого политика Роберта Фицо, который в последствии стал премьер-министром страны. Тогда средства массовой информации только и писали, что словацкие власти примут аналогичную Венгрии политику по украинскому вопросу.

Однако недавно глава словацкого правительства обозначил, что хоть Словакия и не собирается поставлять Украине своё оружие, блокировать гуманитарную помощь стране она не планирует и даже готова на диалог с украинскими властями. Как итог, Роберт Фицо встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде, где они, несмотря на разногласия в определённых вопросах, смогли расставить точки в вопросе словацко-украинских отношений.

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Словацкий политик попытался донести украинскому коллеге, что не верит в победу Украины военным путём, поэтому поддерживать страну оружием по-прежнему не желает. Однако он не собирается блокировать попытку украинских властей вступить в Европейский союз, намерения Европейского совета согласовать помощь Киеву на общую сумму в 50 миллиардов евро и даже готов обсудить вопрос членства украинского государства в НАТО, если боевые действия с Россией будут завершены и не будет угрозы втягивания Запада в российско-украинский конфликт.

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Глава украинского правительства подытожил, что даже с учётом всех разногласий между странами, они попытаются сформировать политику нового прагматизму, выгодную обеим государствам.