Такая мера якобы предпринята из-за дефицита транспорта.

Австрийское издание EXXpress опубликовало материал, где рассказало о том, как Вооружённые силы Украины используют конницу из-за нехватки транспортных средств для военных. При этом наездники вооружены не мечами, а переносными противотанковыми ракетными комплексами FGM-148 Javelin.

Авторы издания рекомендуют штурмовым бригадам, которые вспомнили о временах старых-добрых кавалерийских атак, подбирать устойчивых к пулям лошадей со стальными нервами.

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Впрочем, кроме фотографий с хорошим ракурсом, реальных видеозаписей, подтверждающих применение украинскими военными кавалерии в штурмах, нет. Никакой информации о массовой гибели коней вместе с их наездниками в зоне боевых действий также нет.

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Использование конницы в штурмовых атаках в общем звучит нелепо, если учитывать, что лошадь вряд ли сможет адекватно реагировать на артиллерийские обстрелы, звуки пуль и взрывы. Стоит отметить и то, что выстрел с FGM-148 Javelin без проблем оглушит лошадь, которая если не упадёт на месте, то бросится в бег в случайном направлении.