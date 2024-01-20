Иначе переизбрание Трампа может усложнить поставки оружия украинской армии.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Соединённые Штаты Америки планируют направить Украине как можно больше оружия до января 2025 года, опасаясь возможного переизбрания Дональда Трампа на пост американского президента.

По данным издания, такая перспектива начала обсуждаться ещё в 2023 году. Белый дом, штаб-квартира НАТО и представители Украины ясно осознают, что если Трамп одержит победу на президентских выборах, то он сократит помощь украинским властям, лишив их поставок оружия и, возможно, сохранив гуманитарную поддержку.

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Американский чиновник в интервью CNN объяснил, что важным является не только выделить деньги на помощь Украине, но и потратить их на оружие, ведь Трамп сможет заблокировать любые неизрасходованные средства, выделенные на 2024 год.

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Ранее была новость о том, что действующий американский президент Джо Байден в ущерб собственным интересам идёт на уступки перед конгрессменами из Республиканской партии, отменяя либерализацию иммиграционной политики, чтобы согласовать военную помощь Украине. При этом республиканцы оказывают на него давление и требуют ещё больших уступков.