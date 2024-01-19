Однако они требуют ещё больших уступков в миграционной политике страны.

Либеральная иммиграционная политика, которую предлагал американский президент Джо Байден на президентских выборах 2020 года, положительно повлияла на его избирательный рейтинг. Однако республиканцы сохранили свою позицию по ужесточению миграционной политики и сейчас отстаивают её в Конгрессе, на что, по данным The Wall Street Journal, Байден неохотно соглашается, пытаясь согласовать продолжение военной помощи Украине.

Несмотря на это, конгрессмены-республиканцы выдвигают всё более жёсткие требования и в переговорном процессе возникают определённые трудности. Всё это также негативно влияет на рейтинг американского президента, ведь либеральное общество видит, как он жертвует их интересами, чтобы продолжить оказывать помощь Украине.

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В то же время опрос CBS News показал, что 68% недовольны тем, как Джо Байден решает иммиграционные вопросы, а 63% из опрошенных хотят видеть его политику более жёсткой. Как раз таки для этих 63% уступки Байдена перед республиканцами могут положительно сказаться на его политическом рейтинге.

На текущий момент американский президент объяснил своим советником, что ставит главной целью стремительное падение миграции и готов пойти на определённые меры, но он по-прежнему против рейдов на рабочих местах (с целью выявления работодателей, нанимающих иммигрантов без документов) и против задержания семей мигрантов на границе. Байден согласен на определённые уступки, например пересмотреть закон, позволяющий впускать в Соединённые Штаты Америки людей, не имеющих права на получение визы, благодаря которому Администрация президента смогла законно впустить на свои территории тысячи мигрантов.

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Основной проблемой остаётся то, что республиканцы пытаются всё больше надавить на Байдена и уломать его на ещё большие уступки, тем самым воспользовавшись своим преимуществом и решающим голосом в вопросе голосования по финансированию военной помощи Украине.