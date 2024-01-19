Он утверждает, что Украина находится в первой тройке стран мира по производству дронов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что западные партнёры приезжают в страну, чтобы изучить технологии, по которым украинские частные компании производят современные беспилотные летательные аппараты.

По словам украинского чиновника, Украина занимает место в первой тройке стран мира по производству беспилотных дронов. В этом стране помогают частные компании, которые быстро перестроились на военные рельсы и осуществляют большое количество поставок по заказу Министерства обороны.

реклама

Помимо этого Данилов выразил мнение, что не все ещё поняли, какое значение отыгрывает недавно подписанный между Украиной и Великобританией документ о сотрудничестве (так называемые «гарантии безопасности»), давший «зелёный свет» на совместную работу в военно-промышленном комплексе стран

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров призвал украинцев пройти онлайн-курс по производству беспилотных летательных аппаратов прямо у себя дома. Он указал на то, что прошедшие обучение украинцы уже стали специалистами и некоторые из них заключили с украинским оборонным ведомством контракт на поставку дронов.