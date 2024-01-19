Украинская армия в течение года будет получать по 50 авиационных бомб.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что начиная с января и в течение всего года Украина будет получать 50 единиц авиационных бомб AASM Hammer производства французской промышленно-технологической группы Safran. Поставки рассчитаны как минимум на год, то есть украинская армия получит порядка 600 единиц оружия.

Раньше AASM Hammer представлял из себя авиационные бомбы весом 200 и 1 000 килограмм, но после пройденной модернизации им установили носовую и хвостовую части, позволяющие увеличить дальность и манёвренность боеприпаса. По словам украинского военного эксперта Олега Жданова, фактически это те же управляемые авиационные бомбы, которыми пользуется российская армия, но производства Франции. Он также подчеркнул, что обещанная цифра вполне реальная и промышленные возможности французского государства позволяют поставить украинцам гораздо больше бомб, вплоть до 3,5 тысяч единиц в год.

реклама

Авиационные бомбы можно сбрасывать с истребителем Rafale, F-16, Mirage 2000, Mirage F-1 и Tejas, но так как у Украины отсутствуют данные типы самолётов, то, скорее всего, снаряд адаптируют под имеющиеся на вооружение украинской армии Су-24, Су-27 и МиГ-29. Стоит отметить, что раньше британские дальнобойные ракеты Storm Shadow тоже не были приспособлены для размещения на советских самолётах, но сейчас украинцы успешно их устанавливают на бомбардировщики Су-24.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Министр обороны Франции объявил о поставках Вооружённым силам Украине 78 единиц самоходных артиллерийских установок Caesar.