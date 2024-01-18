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Франция анонсировала поставку Украине 78 единиц САУ Caesar
Об этом в интервью изданию Le Parisien рассказал министр вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню.

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Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью местному изданию Le Parisien заявил, что французское правительство готовит Украине к поставке 78 единиц самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar калибра 155-мм, являющихся флагманом французских артиллерийских сил.

Коротко о САУ Caesar: Позволяет вести артиллерийский огонь на расстоянии до 42 километров, производя около шести выстрелов в минуту. Скорость движения техники составляет 80 километров в час (по дороге) и 50 километров в час по бездорожью. Снаряды системы оснащены бесконтактными детонаторами, позволяющими взрывать снаряд до контакта с целью.

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Французский министр подчеркнул, что пока военная помощь от Запада исчерпывается, Франция вводит режим военной экономики, чтобы поставлять Украине оружие. Он также добавил, что украинские власти тоже готовы вкладывать свои ресурсы в вооружение и закупили шесть единиц техники за собственные средства.

По словам Себастьяна Лекорню, французская поддержка Украины остаётся неизменной.

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Ранее в Вооружённых силах Украины давали отзыв на французскую самоходную артиллерийскую установку, которая, по мнению командира бригады Яна Яцычина, не совсем подходит для боевых действий на украинских терриорий. Caesar слишком любит чистоту и её операторы похожи на хирургов, которые спят в перчатках и калошах, стараясь не испачкать технику. Помимо этого габарите техники выдают её, поэтому если вести огонь с открытого пространства, то ответный удар стоит ожидать уже через три - четыре минуты.

#украина #франция #caesar
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