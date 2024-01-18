Ни одна из сторон не подтвердила отказ.

Издание Politico, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Китай отказал Президенту Украины Владимиру Зеленскому во встречи с Премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, куда прибыл украинский президент вместе с китайским коллегой.

По данным Politico, если раньше причиной отказа для организации подобных встреч становились несостыковки графиков, то сейчас китайские власти намеренно отказали Зеленскому во встречу. При этом украинская делегация не отрицала своё желание пообщаться китайскими официальными лицами в Давосе, но получила отказ, а украинский президент вернулся домой, не добившись одного из желаемых пунктов.

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Источник издания в Украине утверждает, что Киев не направлял Пекину запрос на встречу в Давосе. В Министерстве иностранных дел Китая информацию комментировать не стали. Украинский президент впоследствии также дал комментарий по ситуации, объяснив, что не планировал встречаться с премьером Китая Ли Цяном, ведь для этого есть премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а сам он, как украинский лидер, был бы не прочь встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина без помощи Запада может быть захвачена. Он добавил, что украинцы продолжат бороться даже если не будет оружия, однако тогда у российской армии будет больше возможностей по захвату украинских территорий.