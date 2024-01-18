Что, по словам украинского президента, приведёт к войне России с НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Украина без помощи Запада может быть захвачена Россией. Он призвал западные страны не экспериментировать с помощью и не дожидаться такого результата.

По словам украинского президента, Украина продолжит бороться даже без помощи от Соединённых Штатов Америки и Европейского союза, но станет заметно слабее, дав возможности российской армии для захвата большего количества украинских территорий. Он предупредил, что как только Россия захватит Украину, ситуация может перерасти в полноценную войну НАТО.

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На текущий момент ни Европейский союз, ни Соединённые Штаты Америки не утвердили финансирование Украины в 2024 году. Предполагается, что в течение следующий неделе вопрос оказания поддержки американцами может быть решён, в случае с европейцами - всё зависит от того, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет вето с соответствующего решения.

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Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже говорил, что если у украинцев закончится западное оружие, они будут воевать с лопатами, но сдадутся.