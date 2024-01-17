Общая протяженность туннелей порядка 550 - 725 километров.

Ни для кого не было секретом, что подземная система туннелей под сектором Газа, проложенная палестинским движением ХАМАС, была достаточно большая. Однако после начала боевых действий на палестинских территориях стало понятно, что масштабы подземелий куда больше, чем оценивала их израильская разведка.

Как пишет издание The New York Times, ещё в декабре протяжённость туннелей оценивали в 400 километров, сейчас же цифра варьируется в 550 - 725 километров. В подземелья ведут около 5,7 тысяч входов, расположенных в том числе в домах командиров ХАМАС и обычных жителей.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пришла к выводу, что туннели под анклавом можно поделить на два вида: одни - для использования командованием, другие - для бойцов военизированных подразделений. Разница заключается в том, что командирские туннели глубже и удобнее, чтобы в них можно было переждать обстрел или расположиться на продолжительное количество времени, а остальные имеют спартанские условия.

Один из обнаруженных израильскими военными туннелей занимал площадь в три футбольных поля и был спрятан под зданием больницы. Как отмечают в ЦАХАЛ, зачастую крупные туннели базируются под гражданской инфраструктурой: больницами или школами. В другой обнаруженный туннель глубиной семь этажей можно было и вовсе заехать на машине.

The New York Times подчёркивает, что основные стратегические цели израильской армии в секторе Газа связаны с уничтожением системы подземелий. Ранее Израиль под давлением Соединённых Штатов Америки объявил о снижении интенсивности боевых действий в анклаве.

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