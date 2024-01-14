Цифры значительно уменьшились, особенно у украинской армии, которая выпускает всего две тысячи снарядов против десяти тысяч российских.

В 2022 году была информация, что Россия в боевых действия применяет порядка 20 - 25 тысяч артиллерийских снарядов ежедневно, когда украинская армия обходится 10 тысячами боеприпасов при необходимой цифре в 15 тысяч. Спустя продолжительное количество времени ситуация лишь ухудшилась.

Начальник эстонской военной разведки полковник Антс Кивисельг сообщил, что сейчас Вооружённые силы Украины выпускают максимум 2 тысячи снарядов в день, когда российские военные обстреливают украинские позиции 10 тысячами снарядами. Всё это на фоне тотального дефицита поставок боеприпасов от Запада.

реклама

Помимо этого снижается эффективность украинской противовоздушной обороны, которая после вчерашней ракетной атаки России сбила всего 8 целей из 40 выпущенных (37 ракет, 3 беспилотника), хотя ещё недавно показатели успешных отражений были на уровне 50 - 80%.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее уже подчёркивал, что ни одна из сторон в текущих обстоятельствах не имеет возможности возможностей для наступления. Он также отметил, что украинская армия нуждается даже в технологически устаревшем оружии, главное - его количество.