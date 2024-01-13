Плотные минные поля и активно применение дронов мешают эффективному наступлению.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Le Monde заявил, что ни Россия, ни Украина не имеют возможностей для проведения наступательных операций в этом конфликте.

По словам главы украинской разведки, виной тому плотные минные поля и активное использование беспилотных летательных аппаратов как в разведывательных, так и в ударных целях.

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Он также отметил, что в мире устоялся стереотип о силе российской армии и слабости экономики России, но реальная ситуация оказалась иной. По этой причине Буданов считает необходимым усилить западные санкции, так как россияне не голодают и могут продержаться ещё долго.

Помимо этого Кирилл Буданов призвал Запад поставлять как можно больше боеприпасов. Он подчеркнул, что речь не только о новейших технологиях, подойдут и старые, главное - их количество. Дефицит личного состава в украинской армии он охарактеризовал как значительный, но не критический.

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