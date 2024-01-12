Он отметил, что пенсию получает 11 миллионов украинцев.

Осенью 2023 года стало понятно, что в Соединённых Штатах Америки не смогут согласовать новый пакет финансирования Украины за счёт американского бюджета. Особенность этой проблемы в том, что помимо оружия украинские власти получали ежемесячно 2,5 миллиардов долларов, тем самым рассчитывая на них при формировании бюджетных расходов на год.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Латвии с журналистами стран Балтии поднял вопрос отсутствия западного финансирования в достаточном количестве. Он сообщил, что украинские власти покупают много чего за свои деньги, но когда нет иностранного финансирования - под угрозой даже выплата пенсий украинским пенсионерам.

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Украинский президент подчеркнул, что он не хочет давить на жалость, но если не будет финансирования от Запада, то пенсионеры не смогут получить свою пенсию и в конце концов старые люди просто погибнут. Зеленский напомнил, что в Украине проживает более чем 11 миллионов пенсионеров и задал вопрос, есть ли ещё хотя бы одна такая страна в Европе

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Ранее во время визита Владимира Зеленского в Литву президент Гитанас Науседа дал гарантии, что Украину примут в НАТО и остаётся лишь вопрос, когда именно это произойдёт.