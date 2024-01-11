Однако первыми северокорейские власти вступать в войну не будут - утверждает он.

Центральное телеграфное агентство Северной Корее сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным врагом Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и призвал укреплять обороноспособность страны, чтобы быть готовыми уничтожить южнокорейскую армию. К

Ким Чен Ын проанализировал обстановку с безопасностью в регионе, отметив необходимость наличия подавляющей силы. С этой целью он посетил главные военные заводы Северной Кореи, вдохновив рабочих на выполнение производственных объёмов в текущем году. Страна по-прежнему должна быть готова к войне, а развитие военной промышленности - курс развития государства.

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По мнению северокорейского лидера, именно сейчас наступил исторический момент, когда необходимо охарактеризовать Южную Корею, цеплявшуюся последние 80 лет за злобную конфронтацию с целью свержения власти в КНДР, как самое враждебное государство для северной части Корейского полуострова.

В то же время Ким Чен Ын утверждает, что не планирует сам вызывать конфликт, но и избегать войны, игнорируя провокации, тоже не собирается. Любая попытка южнокорейских властей пустить в ход свои вооружённые силы против КНДР приведёт к тому, что северокорейские власти без колебаний пустят в ход арсенал всех средств и сил, чтобы полностью уничтожить Южную Корею - заключил северокорейский лидер.

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Ранее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что Северокорейская народная армия уже сняла предохранитель и любая ошибка южнокорейских властей или незначительная провокация может поставить под угрозу Сеул.