В последнее время обе корейские армии обстреливают территориальные воды друг друга.

Недавно была новость о том, что Корейская народная армия осуществила артиллерийский обстрел 200 снарядами по водам у западного побережья недалеко от границы с Южной Кореей, направив огонь в сторону южнокорейских островов Ёнпхёндо и Пэннёндо. Как итог, южнокорейская армия провела ответные учения, выпустив в два раза больше снарядов в сторону КНДР, а теперь стороны продолжают вести «предупредительный огонь»

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что их армия уже сняла предохранитель и любая ошибка со стороны Южной Кореи может поставить под угрозу Сеул. Она подчеркнула, что даже незначительная провокация южнокорейских военных приведёт к ситуации, когда северокорейская армия пройдёт первое боевое крещение огнём.

реклама

На текущий момент КНДР продолжает вести нерегулярные артиллерийские обстрелы вблизи демаркационной линии. В Южной Корее призывают северокорейскую армию остановится, прекратив действия, угрожающие Корейскому полуострова и усиливающие напряжённость в регионе.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Ким Чен Ын уже обозначил, что мирное воссоединение единой Кореи невозможно из-за политики южнокорейских властей.