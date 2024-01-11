Речь о ракетах Ababil и Fateh.

Ещё в конце 2023 года была информация, что Россия и Иран могут заключить сделку, в ходе которой российская армия получит иранские ракеты. Всё это на фоне хорошо показавших себя в зоне боевых действий ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed, позже вставших на вооружение российской армии под наименованием «Герань»

Как сообщает британское издание Sky News, ссылаясь на собственные источники, иранские ракеты всё же могут быть отправлены в Россию. До этого сделка не состоялась из-за опасений Ирана по поводу международной изоляции и угрозы новых санкций, но после истечения срока ограничений на поставку ракетных технологий иностранным государствам, введённых решением Совета безопасности Организации объединённых наций, иранские власти могут вернутся к переговорам по этому вопросу.

реклама

Всё это на фоне того, как недавно в зоне боевых действий был обнаружен след применения российскими военными северокорейских ракет малой и средней дальности. Об этом уже ранее была статья.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Источник Sky News утверждает, что если Иран всё же согласится поставить России ракеты класса, это будут Ababil и Fateh «земля - земля», способные поражать цели на расстоянии до 300 до 700 километров. В обмен иранская сторона может запросить деньги и военные технологии.