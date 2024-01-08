Украинский бюджет требует в этом году 38 миллиардов долларов иностранной помощи.

В эфире телемарафона председатель Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что прошлый год для украинской экономики закончился беспрецедентным бюджетным дефицитом в размере 43,5 миллиардов долларов, большую часть из которого планируют покрыть за счёт стран Запада.

Украинский экономист добавил, что и в этом году украинский бюджет планово будет состоять на 38 миллиардов долларов из иностранной помощи. Он отметил, что важно не только получить нужный объём средств, но и обеспечить их ритмичность, то есть своевременность поступления денег, ведь расходы на боевые действий нельзя просто поставить на паузу.

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При этом Андрей Пышный воздержался от прогнозов по курсу доллара к гривне, что традиционно для Национального банка Украины, но заверил в намерениях «эффективно обеспечивать наш мандат ценовой стабильности и курсовой устойчивости»

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Ранее руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер сообщил, что американские власти по-прежнему планируют помогать Украине, но уже не в таких объёмах, как было в 2022 и 2023 годах, чтобы страна постепенно могла становится независимой и самостоятельно решать свои проблемы. Однако для какой-либо финансовой помощи необходимо ассигновать сумму в Конгрессе.