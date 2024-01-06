Тему поставок немецких дальнобойных ракет поднимали в Бундестаге, но никакого эффекта это не дало.

В последнее время уже забывая тема поставок Германией немецких дальнобойных ракет Taurus в Украину была вновь поднята. О поставках ракет большой дальности заговорили как в Соединённых Штатах Америки, так и в Бундестаге (немецком парламенте), ведь они бы позволили украинским военным атаковать военные цели на российских территориях, исчерпывая таким образом возможности российской армии по запуску ракет, беспилотных летательных аппаратов и размещении военно-морского флота в Чёрном море.

Официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что позиция немецких властей по поводу поставок дальнобойных ракет украинской армии по-прежнему остаётся неизменной. Что касается средств противовоздушной обороны, то страна поставила всё возможное.

реклама

Учитывая опыт прошлых поставок, в большинстве случаев тяжёлое оружие немецкие власти передавали украинцам только после того, как американцы брали инициативу в свои руки, первыми создавая прецедент по поставкам. В пример можно привести поставки немецких танков Leopard, о которых объявили сразу же после формальной поставки американских танков M1 Abrams.