Об этом сообщают в Службе безопасности Украины

Недавно ВС РФ провели массированный обстрел Киева, Киевской области и Харькова, в ходе которого было выпущено десятки беспилотных летательных аппаратов Shahed и 99 ракет разных типов. Основная часть ударов приходилась на украинскую столицу, но украинские власти заявляют о сбитии большинства целей.

Служба безопасности Украины сообщила о том, что Россия могла использовать веб-камеры для корректировки ударов по критической инфраструктуре Киева. Дело в том, что на улицах города были камеры, которые использовались для наружного наблюдения. Одна из таких была установлена на балконе многоквартирного дома и применялась Объединением совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) для мониторинга ситуации в придомовой территории.

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В ведомстве утверждают, что российские хакеры смогли взломать камеру, получив удалённый доступ к управлению ней и, меняя угол обзор, корректировали обстрел. Камера также транслировала картинку на стриминговую платформу YouTube.

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Украинская спецслужба демонтировала камеры, приступив к выработке мер по противодействию аналогичным ситуациям в будущем.