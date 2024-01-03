Украинский президент назвал эту атаку самой массированной из тех, которые удалось отбить.

Вчера украинский президент Владимир Зеленский заявил о нанесении по Украине ракетного удара почти 100 ракетами разных типов, которые, как тмечается, летели по такой траектории, чтобы нанести максимальный вред. Он также подчеркнул, что ещё ни одна страна мира не отражала комбинированные атаки из беспилотников и ракет в таком объёме. С 29 декабря по украинским территориям было запущено почти 300 ракет и более 200 беспилотников Shahed.

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный сообщил, что украинской противовоздушной обороне удалось сбить 10 гиперзвуковых ракет «Кинжал», сбитие которых до получения американских зенитно-ракетных комплексов Patriot было невозможно.

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По словам Залужного, если бы ракеты попали в цель, то последствия были бы катастрофическими. По этой причине он призвал союзников направить ещё больше подобных систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Это не первый случай, когда военно-политическое руководство Украины просят именно о Patriot, хотя и от других систем не отказывается.

Российские власти никак не комментировали информацию от Вооружённых сил Украины о сбитии своих гиперзвуковых ракет.

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