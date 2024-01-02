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Nacvark
Украина будет производить американское оружие, если США откажут в помощи
Украинский президент рассказал о так называемом плане «Б», если военная помощь от США не поступит.

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В прошлом году в Соединённых Штатах Америки не смогли согласовать ассигнование дополнительных финансовых средств на оказание военной помощи Украине. В Республиканской партии настойчиво заблокировали соответствующий законопроект, а Белый дом пошёл на компромисс слишком поздно, из-за чего принятие окончательного решения отложили на следующий год.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist выразил уверенность, что в конечном итоге в Конгрессе всё-таки согласуют военную помощь Киеву. Однако если же это не произойдёт, то, по словам украинского президента, Украина запросит у Соединённых Штатов Америки лицензию на производство всех видов оружия.

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Зеленский не уточнил, каким образом украинский оборонно-промышленный комплекс сможет самостоятельно организовать производство западного вооружения, на развёртывание которого необходимы годы.

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В декабре на конференции в Вашингтоне Украина подписала с Соединёнными Штатами Америки соглашение об ускорении совместного производства оружия и обмена данными, хотя никаких конкретных шагов по воплощению его в жизнь пока что предпринято не было.

#украина #сша #зеленский
4
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