Украинский президент рассказал об этом The Economist.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский после Ставки Верховного Главнокомандующего сообщил о получении разработанного Генеральным штабом страны нового военного плана на 2024 год. Сейчас украинский президент назвал главную цель на пришедший год - изолировать Крым.

Зеленский в интервью The Economist рассказал, что немецкие ракеты Taurus могут позволить Украине разрушить Керченский мост, который обошёлся России в четыре миллиарда долларов. Это, в свою очередь, позволит украинской армии изолировать Крым от остальных российских территорий, сократив количество атак с этого региона.

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Украинский президент не упомянул, что Россия также обладает контролем над сухопутным коридором на полуостров через Запорожскую область, который вполне может задействовать. Стоит напомнить, что первоначальным планом контрнаступления было как раз таки разорвать путь в Крым через сушу и приступить к изоляции Крыма.

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Примечательно, что в данной статье бывший Командующий американской армией в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес рассказал о сценарии, при котором украинская армия приступит к попыткам изолировать Крымский полуостров в текущем году.