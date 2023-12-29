Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
МИД Украины: Европа не умеет воевать, у них проблемы с наращиваем производства оружия
В европейских странах до сих пор не могут наладить производство боеприпасов до уровня, способного удовлетворить украинские потребности.

реклама

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Kyiv Independent заявил, что у стран-участников Европейского союза есть проблема с ведением полномасштабных военных конфликтов, адаптации к их условиям.

По словам украинского министра, в Европе есть проблема с наращиванием производства снарядов и техники внутри европейского рынка. Объясняет он это тем, что война крайне непопулярное явление в этой части мира. Помимо этого отсутствует единый подход у Европейского союза и Соединённых Штатов Америки касаемо этого вопроса.

реклама

Стоит напомнить, что Европейский союз не смог выполнить свои обязательства по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов Украине. Европейские страны смогли предоставить лишь 480 тысяч единиц боеприпасов за весь год, сдвинув сроки поставок до марта следующего года. Основная проблема заключается в том, что европейские власти закупают боеприпасы у компаний внутри Европы, чтобы тем самым стимулировать производство оружия. Если бы европейцы закупали снаряды у иностранных компаний, вполне вероятно, что поставить необходимое количество боеприпасов украинцам им бы удалось.

#украина #европа #кулеба
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Белгород был обстрелян ракетами с кассетными боеголовками
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
11
Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
1
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
+
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
5
Русские войска заняли дачи к северу от Авдеевки и создали угрозу окружения АКХЗ с этого направления
3
Искусственный интеллект прогнозирует дату и риски смерти: точность современной алгоритмики удивляет
3
Российские войска провели одну из самых массированных атак на инфраструктурные объекты Украины
9
В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
2
Чудо-батареи из кремния: скоро электромобили смогут проехать 1000 км без подзарядки
3
Специализирующаяся на кибербезопасности McAfee рекомендует удалить эти приложения со своих телефонов
2
Новый электрический внедорожник Huawei Aito M9 приносит много дисплеев и проекторы
1
Появилась информация о ценах на семейство Samsung Galaxy S24
+
The National Interest пытается привлечь внимание к разработке тяжелого дрона С-70 «Охотник»
3
Компания-разработчик Ланцета представила новый дрон с четырьмя двигателями, неуязвимый для РЭБ
+
Первый восстановленный Ил-96-400Т совершил коммерческий полёт с грузом на борту
+
Иран казнил 4 человека за предполагаемые связи с израильской разведкой
1
Вертолеты будут обследовать Лас-Вегас на предмет ядерной угрозы в новогоднюю ночь 2023 года
+
Pattern Energy собрала $11 млрд для крупнейшего в США проекта в области чистой энергетики
+
Масштабный проект расширения судоходства на реке Дон завершат в 2025 году
+
Китайские компании по производству электромобилей массово устремились в Гонконг
+

Популярные статьи

Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
9
Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
6
Малайзия испытывает серьезные проблемы с производством микросхем
+
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
58
Подводим итоги 2023 года — самые лучшие игры на ПК по оценкам геймеров, а не игровых журналистов
7
Обзор игры 23-летней давности Hitman: Codename 47
5
Бронепоезда в играх и реальной жизни
+
США перебрасывают в Корею 3-й бронекавалерийский полк "Храбрые стрелки" для противодействия КНДР
6
Пекин заявил, что США пытаются установить идеологический контроль над народом Тайваня
4
Решение Японии передать США ракеты сделало страну уязвимой перед лицом угроз со стороны Китая и КНДР
4

Сейчас обсуждают

Борис Дайтер
01:47
Сталиния мозга не лечится, а что не лечится - не обсуждается...
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
Борис Дайтер
01:46
Вам нравятся еврейские байки, переведенные с хибру на арамейский, на латынь, потом на греческий, потом на болгарский, потом на русский ... я рад за вас!
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
Данил Мосин
01:43
*ЭсВэО" идёт по планам, чо вы злитесь, свинособачки Не Украина первая начала полномасштабный обстрел))
Вооруженные Силы России нанесли ответные удары за атаку мирного населения Белгорода
Genry
01:38
Вы как у Окуджавы: ... Каждый пишет - что он слышит А он слышит: как он дышит. ...
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Genry
01:31
Лучше завидуй молча, а то пена капает.
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Дамир Латыпов
01:26
В Украине? Как же это легко контриться))) Путин напал в Украину
В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
Genry
01:22
Что-то автор тупит про Wayland - в нем изначально есть штатная возможность произвольной ориентации, а не как "чудачество" в некромантском Х.org
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Eduard Eduardoff
01:17
Это и называется Революционные технологии. Это и есть прорыв Прогресса. Браво.. побыстрее бы уже внедрили их.
Чудо-батареи из кремния: скоро электромобили смогут проехать 1000 км без подзарядки
beltar
01:13
Разрешение текстур на производительность не влияет, пока памяти хватает. А разрешение в игре только одно - разрешение монитора.
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Genry
01:13
Мне одному кажется, что у автора, что-то не так с термином "космический самолёт" - ведь он сам не летает. Автору надо больше думать своей головой, а не "генерировать" чушь.
SpaceX запускает две ракеты с интервалом в три часа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем