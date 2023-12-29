В европейских странах до сих пор не могут наладить производство боеприпасов до уровня, способного удовлетворить украинские потребности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Kyiv Independent заявил, что у стран-участников Европейского союза есть проблема с ведением полномасштабных военных конфликтов, адаптации к их условиям.

По словам украинского министра, в Европе есть проблема с наращиванием производства снарядов и техники внутри европейского рынка. Объясняет он это тем, что война крайне непопулярное явление в этой части мира. Помимо этого отсутствует единый подход у Европейского союза и Соединённых Штатов Америки касаемо этого вопроса.

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Стоит напомнить, что Европейский союз не смог выполнить свои обязательства по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов Украине. Европейские страны смогли предоставить лишь 480 тысяч единиц боеприпасов за весь год, сдвинув сроки поставок до марта следующего года. Основная проблема заключается в том, что европейские власти закупают боеприпасы у компаний внутри Европы, чтобы тем самым стимулировать производство оружия. Если бы европейцы закупали снаряды у иностранных компаний, вполне вероятно, что поставить необходимое количество боеприпасов украинцам им бы удалось.