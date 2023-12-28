В стране могут появится бойцы Bancroft, спонсируемой Госдепом США.

В 2018 году шаткий режим Центральноафриканской республики (ЦАР) обратился за помощью к иностранным военным компаниям, разместив у себя на момент февраля 2023 года порядка 1,5 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», которые даже после мятежа Евгения Пригожина остались в стране. Российской посол в африканской стране Александр Бикантов говорил уже о заинтересованности местных властей в увеличении контингента российских военных инструкторов.

Однако сейчас появилась вероятность, что правительство страны разместит у себя американскую частную военную компанию Bancroft, спонсируемую Государственным департаментом Соединённых Штатов Америки и имеющую опыт в осуществлении профессиональной деятельности на территории Африки. По официальным данным с сайта, сотрудники компании оказывают содействие в ликвидации экономических, экологических и социальных последствий вооружённых конфликтов и опасных пережитков войны.

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По информации французского издания Agence France-Presse, компания ещё с июля ведёт переговоры с правительством Центральноафриканской республики, о чём сообщили представители Bancroft. Заинтересованность страны в наращивании иностранного военного контингента подтверждает опубликованная радио Ndeke Luka запись, на которой пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпеме сообщает об обращении к партнёрам, включая Россию, Анголу, Марокко и Гвинею за помощью в восстановлении национальной армии страны. В его сообщении также говорится, что Соединённые Штаты Америки предложили свои услуги по обучению армии ЦАР как на территории Центральной Африки, так и на американской земле.

Agence France-Presse обратились за комментарием по ситуации к Моклеме и уточнением, присутствуют ли Bancroft на территории Центральноафриканской республики, но тот отказался обсуждать это, добавив: «Подготовка нашей армии остаётся нашим приоритетом»

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Штаб-квартира Bancroft располагается в Вашингтоне. Компания разместила своих сотрудников в Кении, Сомали, Ливии, Уганде и Объединённых Арабских Эмиратах.