В следующем году на эту цель выделят 270,3 миллиарда рублей.

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров «Газпром» Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным пообещал, что уже к 2030 году будет выполнена поставленная руководством России цель по полной газификации страны.

Российский управленец утверждает, что уже к началу следующего года газификация достигнет уровня в 89% из 100% возможной сетевой газификации. В текущем году компании удалось провести газ в более чем 400 населённых пунктов и построить магистральные газопроводы протяжённостью 2,9 тысяч километров.

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Что касается финансирования программы по газификации страны, в следующем году «Газпром» потратит на эту задачу рекордную сумму, равную 270,3 миллиардам рублей, а это на 33,5 миллиардов рублей больше, чем в 2023 году.

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Ранее Алексей Миллер доложил о росте поставок газа в иностранные государства, в частности в Китай. Теперь российская компания, по словам её главы, поставляет китайцам «голубого топлива» в полтора раза больше, чем в прошлом году, а на момент 2025 года «Газпром» планирует выйти на контрактные обязательства по поставкам.