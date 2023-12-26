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Nacvark
Нетаньяху рассказал о том, как военные просили его не останавливаться и идти до конца в секторе Газа
Он посетил позиции израильских военных в анклаве

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на заседании фракции «Ликуд» в Кнессете (израильский парламент), которую сам же возглавляет, и рассказал о встрече с израильскими резервистами в секторе Газа, где идут боевые действия.

По его словам, все израильские военные просили его только об одном: не останавливаться и идти до конца. Глава израильской политики добавил, что война с ХАМАС ещё далека от завершения и Израиль не прекратит наземную операцию, продолжив бороться с палестинским движением. Более того, он пообещал расширить военные действия в ближайшее время.

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Ранее в Соединённых Штатах Америки сообщили, что Израиль согласился на снижение интенсивности боевых действий в секторе Газа, но не объяснил, когда это произойдёт. При этом американские власти не хотят оказывать давление на израильское правительство, требуя внести какие-либо изменения в ходе наземной операции. В то же время Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби уверен, что боевые действия в секторе Газа, как и любая другая война, требуют со временем изменения тактики.

#израиль #сектор газа #нетаньяху
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