Спустя две недели соратники российского оппозиционера смогли узнать, где он отбывает наказание

Две недели назад российский оппозиционер Алексей Навальный, приговорённый к лишению свободы на срок в 16 лет, был переведён из исправительной колонии №6 «Мелехово» во Владимирской области без уведомления его адвокатов. Как итог, две недели команда оппозиционера пыталась установить, где теперь их лидер отбывает наказание.

В итоге удалось выяснить, что теперь Алексей Навальный пребывает в исправительной колонии №3 «Полярный волк», которая находится в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, то есть за полярным кругом. Адвокат уже провёл встречу с заключённым и подтвердил, что с ним всё в порядке.

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По словам соратников Навального, ими было отправлено порядка 618 запросов, чтобы найти место, где отбывает наказание оппозиционер. Его размещение в колонии за полярным кругом - не самый благоприятный исход для российского политика, ведь условия Севера жёсткие - вечная мерзлота. Помимо этого имеются сложности с тем, чтобы добраться до колонии, а службы доставки писем заключённым «Ф-Письмо» и «Zonatelecom» там не работают.

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Признанный иностранным агентом соратник Навального Леонид Волков утверждает, что в текущих обстоятельствах достигнут максимально возможный уровень изоляции оппозиционера от мира, для чего всё это и затевалось.