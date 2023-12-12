реклама
В августе 2023 года Московский городской суд признал российского оппозиционера Алексея Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, призывах к экстремизму в интернете, а также назначил наказание в виде лишения свободы на срок в 19 лет. Политик отбывал наказание в ИК-6 Мелехово (Владимирская область)
Однако, как сообщает пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш*, к адвокату оппозиционера вышли из управления колонией и сказали, что у них больше он не числится. Где теперь находится заключённый - никто также не говорит.
реклама
Директор Фонда борьбы с коррупцией (организация ликвидирована) Иван Жданов* сообщил, что Алексея Навального не нашли и в ИК-7 - единственной колонии особого режима во Владимирской области. Другой соратник оппозиционера - Леонид Волков* сообщил, что Навальный может находится где угодно. Хуже всего, если его уже несколько недель держат на «этапе» - добавил он.
Ещё вчера Навального должны были подключить по видеосвязи к заседанию суда по его исковым заявлениям к колонии, но этого не произошло - в администрации колонии утверждают, что с 7 декабря не могут починить электричество.
На момент написания новости команда Алексея Навального не может связаться с заключённым оппозиционером уже неделю.
*Внесены в единый реестр иностранных агентов