При этом он не понимает, как можно проводить мобилизацию.

Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооружённых сил Украины генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью немецкого издания Deutsche Welle, признанного в России иностранным агентом, подтвердил, что добровольцев для украинской армии больше не осталось.

Как итог, в связи с этим сотрудников территориальных центров комплектования вынуждены совершать поквартирный обход, проникать в частные секторы, проводить другие мобилизационные рейды, которые завершаются конфликтами с населением. При этом практически каждый день военнообязанные украинцы пытаются сбежать в Европу, незаконно пересекая границу, а по итогу задерживаются пограничными службами и пополняют ряды армии.

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Украинский генерал считает нужным исправить ситуацию, донеся до мужского населения информацию о необходимости прохождения военной службы в Вооружённых силах Украины. Однако он не понимает, как можно качественно мобилизовать ещё 500 тысяч украинцев на фоне имеющейся проблемы, и как вообще это должно физически произойти.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил об отказе подписывать законопроект о мобилизации женщин, но согласился снизить мобилизационный возраст до 25 лет.