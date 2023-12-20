Соответствующий законопроект зарегистрировали в украинском парламенте.

Недавно появилась информация о зарегистрированном в Верховной раде Украины законопроекте, предполагающем расширение категории лиц, подлежащих мобилизации. Помимо снижения мобилизационного возраста до 25 лет, лишения полицейских права на отсрочку, законодательная инициатива предусматривает мобилизацию женщин, но при условии, что привлечение к выполнению боевых заданий будет только на добровольной основе.

Украинский депутат Марьяна Безуглая, состоящая в комитете по вопросам обороны, считает прохождение военной службы женщинами обычным делом, хотя украинские девушки явно не оценили такой шаг.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил на вопрос журналистов, поддерживает ли он мобилизацию женщин. Украинский президент заявил, что подписывать законопроект, предполагающий призыв на службу женщин - не собирается. Что касается снижения мобилизационного возраста, если соответствующие аргументы будут приложены, он согласится утвердить это решение.

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Ранее была новость о том, что во Львове проходит «мягкая мобилизация», в ходе которой мужчинам и женщинам на улице рассказывают о всех преимуществах прохождения военной службы в Вооружённых силах Украины.