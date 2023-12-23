Украинский президент уверен, что от того, на чей стороне Украина, зависит судьба Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране действительно сложнее всего стать членом НАТО и речь не о боевых действиях на украинских территориях. Связано это якобы с влиянием страны на стабильность в Европе.

По мнению украинского президента, сложность вступления в североатлантический альянс отражает реальную силу Украины, её значение для мира: «От того, с кем Украина, зависит, кто определяет, стабильна ли Европа»

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По этой причине Зеленский считает, что Россия хочет, чтобы эта «особая сила» принадлежала только им, но внешняя политика и коммуникация с Западом должна помочь украинским властям воспрепятствовать поступающим угрозам от российской стороны. Он добавил, что нынешний важный институциональный результат - создание совета «НАТО - Украина», отражающего сближение украинского государства с североатлантическим альянсом.

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Сейчас украинский президент ставит перед собой задачей найти ключ к решению по НАТО для Украины к саммите в Вашингтоне, который состоится в июле 2024 года. Он подчёркивает важность убеждения общества, которое могло бы повлиять на лидеров западных государств и объединить их вокруг Украины.