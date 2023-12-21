При этом гуманитарная помощь, ввозимая в анклав, будет увеличена втрое.

После того, как прошлое перемирие между Израилем и ХАМАС завершилось, израильская армия приступила к активным наступательным операциям, наверстав за короткий период времени упущенные возможности по захвату палестинских территорий. Сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует почти всю Газу и 50% территорий анклава.

Президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с послами из 80 стран заявил, что его страна готова к ещё одному временному перемирию с палестинцами, чтобы обменять оставшихся пленников.

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Израильский президент допускает в таком случае увеличение объёмов гуманитарной помощи, доставляемой в Газу, втрое. Герцог добавил, что израильская армия проверяет сотни грузовиков, направляющихся в анклав, но въезжают туда около ста в день.

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Издание Reuters ранее уже писало, что глава израильской разведки провёл встречу с премьер-министром Катара, представляющим интересы ХАМАС. Это может говорить об обсуждении сторонами условий нового перемирия. В вышеуказанной новости обозначены условия. на которых палестинцы готовы пойти на временное прекращение огня с Израилем.