Палестинцы хотят, чтобы израильские силы заранее отошли на определённые линии.

Прошлый режим прекращения огня в секторе Газа принёс определённые успехи по освобождению пленных и доставке гуманитарной помощи в анклав, однако в конце концов был сорван из-за обоюдных его нарушений. Как итог, в первые же дни после окончания перемирия израильские военные нанесли ряд авиационных ударов и совершили стремительный прорыв палестинских позиций.

Издание Reuters сообщает о возможном заключении нового перемирия, опять-таки завязанном вокруг прекращения огня и освобождения пленных. Надежду на это порождает недавний разговор главы израильской разведки с премьер-министром Катара, представляющим интересы ХАМАС в переговорах с Израилем.

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Предполагается, что стороны пытаются договориться о новом перемири, но есть некоторые условия от палестинской стороны:

режим полного прекращения огня; списки освобождаемых пленных готовятся ХАМАС в одностороннем порядке; израильские военные должны отойти на заранее определённые линии;

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Если с двумя первыми пунктами Израиль согласен, то с последним возникают сложности. Очевидно, что израильские власти не готовы к тому, чтобы их армия отступила на какие-то позиции, подставив под угрозу военные успехи операции в секторе Газа.