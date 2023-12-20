Соответствующий цель обозначили в Минобороны России.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с заявлениями касаемо численности российской армии. Так он анонсировал, что число действующих военных на военной службе будет доведено до 1,5 миллионов человек. Планы по комплектованию сухопутных сил и флота на 2023 год были выполнены: численность армии достигла 1,150 миллиона военных, из них 650 тысяч человек получили боевой опыт.

С декабря российские оборонное ведомство наращивает число военных до 1,320 миллиона человек. Помимо этого формируется Ленинградский и Московские военные округа, чтобы отреагировать на угрозу от вступления Финляндии и возможное членство Швеции в НАТО. Российский президент Владимир Путин уже говорил об этом несколько дней назад.

реклама

Таким образом, если все цели будут выполнены, российская армия превысит численность американской на более чем 200 тысяч человек.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее была новость о том, что численность Армии Соединённых Штатов Америки стала ниже, чем количество военных на службе Северокорейской народной армии. Связано это с тем, что всё меньше молодёжи заинтересованы осваивать военную профессию. При этом стоит отметить, что в штатах действует призыв на службу на добровольной основе, когда в России и КНДР это обязанность гражданина.