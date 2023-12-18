Количество американских военных будет меньше, чем за все последние 80 лет.

Издание The Daily Mail пишет, что общая численность военнослужащих Армии Соединённых Штатов Америки на действительной службе упадёт в следующем году до 1,28 миллиона человек (численность на момент 2022 года - 1,395 миллиона человек), что является рекордно низким показателем за последние 80 лет. Сокращение численности американской армии идёт с 2020 года, затрагивая все роды войск, кроме Космических сил.

Основной причиной этому служит недобор кадровых специалистов. Заместителя министра обороны страны по кадрам и готовности Ашиша Вазирани сообщает, что недобор в сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы страны составил целых 41 тысячу военных.

реклама

Объясняется это тем, что у родившихся после 1997 года фиксируется низкое доверие к институтам власти и всё меньше представителей данной возрастной категории ориентируются на традиционные жизненные ценности и карьерный рост. Иначе говоря, всё меньше подростков желают в будущем освоить военную профессию, отдавая предпочтение другим направлениям. Можно предположить, что это скажется и на уровне подготовленности американской армии, ведь ряд военных учебных заведений из-за нехватки абитуриентов будут вынуждены снижать требования к поступающим лицам, тем самым компенсируя недобор.

Американская чиновница отмечает, что ещё 20 лет назад 25% из молодёжи не рассматривали военную службу как свою профессию, сейчас же этот показатель превышает 50%. Она также упомянула, что в такой ситуации стоило бы объявить национальный призыв на военную службу.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит отметить, что если вернутся к цифре 1,28 миллиона военных, то именно она делала Соединённые Штаты Америки третьей армией в мире по численности, уступая лишь Китаю (1 место) и Индии (2 место). В такой ситуации американских военных будет меньше, чем в Северокорейской народной армии, где на момент 2022 года числилось 1,280 миллиона военных (число растёт из-за расширенного призыва)