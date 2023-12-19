Украинский генерал также отказался комментировать информацию про контрнаступление.

Некоторое время назад издание The Economist опубликовало статью, где Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины рассказывал о тупиковой ситуации в зоне боевых действий, превосходстве российской авиации в небе и постепенном переходе к позиционной борьбе с истощением сторон конфликта. Тогда слухи о возможном внутреннем конфликте между Владимиром Зеленским и Залужным лишь усилились, а сам украинский президент опроверг патовость ситуации в зоне боевых действий.

Журналисты украинского издания «РБК Украина» спросили Залужного, считает ли он ситуацию в зоне боевых действий патовой, на что тот с улыбкой ответил, что нет. Помимо этого украинского генерала попросили прокомментировать вышедшую статью Die Welt, где говорилось, что украинская армия может начать новую фазу контрнаступления с применением западной авиационной техники на занятом плацдарме в Херсонской области.

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Валерий Залужный отказался от комментариев, объяснив, что идут боевые действия и он не может говорить о дальнейших планах украинской армии. Слова украинского генерала прозвучали достаточно категорично, а следующая его фраза лишь подтверждает это: «Иначе это будет шоу, а не боевые действия, цена которым - человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае»