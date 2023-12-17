На это указывает список вооружения, запрошенного украинскими властями.

Немецкий эксперт Нико Ланге в статье немецкого издания Die Welt заявил, что Украина может планировать очередную наступательную операцию в следующем году. На это указывает список вооружения, который украинские власти запросили у Соединённых Штатов Америки.

По мнению Ланге, в Вооружённых силах Украины готовятся к стратегии манёвренных боёв по примеру тактики, проведённой главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным осенью 2022 года, учитывая все ошибки, допущенные в ходе летнего контрнаступления. Основным направлением для расширения наступления может стать левый берег Херсонской области, где украинские военные несмотря на все сложности продолжают удерживать плацдарм.

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При этом украинские власти запрашивали у американцев ряд авиационной техники, включая самолёты F-16 и F-18, а также вертолёты UH-60 Black Hawk и AH-64 Apache. Исходя из этого, немецкий эксперт предполагает, что военное командование Украины может прибегнуть к применению авиации.

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Учитывая, что на текущий момент Конгресс так и не смог согласовать военную помощь от Соединённых Штатов Америки, такой исход является крайне маловероятным. Тем более поставка авиации, как и обучение пилотов, требует дополнительного времени.