Его заменил глава Киевской городской военной администрации, но для всех это стало неожиданностью

В сети появилось видео совещания украинских властей, где присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский, а на главный экран было выведено изображение с кабинета Киевского городского главы Виталия Кличко. Однако столичного главы там не оказалось, вместо него - украинец, оказавшийся главой Киевской городской военной администрации и по совместительству Командующий Сухопутными силами Сергей Попко.

Попавший в эфир Попко сразу поприветствовал украинских чиновников, в особенности украинского президента, после чего на лице Зеленского было недоумение, а сам он начал перешёптываться с рядом сидящим руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

реклама

Чиновнику сказали, что не видят мэра, на что он ответил: «Мэра нет». В зале раздался смех, на который Зеленский сказал, что необходимо сделать всё для того, чтобы в Киеве появился мэр. Он предложил Сергею Попко ответить на вопросы, если он имеет по ним что сказать.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

До этого во время митинга в Киевской городской государственной администрации мэр Виталий Кличко отсутствовал в своём кабинете. Вместо него в здание пробрался неизвестный, который представился временно исполняющим обязанности мэра. Охраняющие помещение правоохранители попросили нового "мэра" подойти, но он ответил, что находится здесь вместо Кличко.