Украинский президент недоволен тем, что европейцы не спешат принимать Украину в Евросоюз, хотя все условия для запуска процесса были выполнены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское правительство выполнило все условия для запуска переговоров по вступлению страны в Европейский союз. Однако сейчас демонстрируется полная нерешительность европейских стран, которая чревата своими последствиями.

Украинский президент предупреждает, что сегодня время, когда решительность наступит либо в Брюсселе (неформальная столица Европейского союза), либо в Москве. При этом если всё же процесс вступления Украины в союз сорвётся, то это будет победа для России и довольная улыбка на лице российского президента Владимира Путина - добавил Зеленский.

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Владимир Зеленский призвал европейцев не предавать украинский народ и его веру в Европу, которую могут посчитать ненадёжной или неспособной принимать решения, подготовленные ей же.

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Венгрия является основной страной Европейского союза, выступающей против интеграции Украины в европейское общество. Венгерские власти утверждают, что руководство союза не представляет, какие экономические последствия для европейцев несёт вступление украинцев. Связано это с тем, что украинское государство сможет претендовать на большую часть финансирования, а при этом вкладывать в бюджеты союза практически ничего не будет.