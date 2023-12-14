«За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжёг, избил? Хорошо, если бы он убил бы его», - сказал Кадыров.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время своей прямой линии ответил вопрос по поводу того, должен ли его сын быть наказан за избиение Никиты Журавеля, сжёгшего Коран, прямо в здании следственного изолятора Грозного.

По словам чеченского политика, он предупреждал (дословно - «мучал») сына Адама, что на него завели уголовное дело и ему может грозить тюремное заключение. Однако Адам Кадыров сказал своему отцу, что для него было бы честь понести наказание за свои действия.

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Сам же главы Чечни считает, что поскольку суд не принял решение наказать его сына, то этим не должны заниматься местные власти. Более того, Кадыров не считает действия своего сына преступлением:

«За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжёг, избил? Хорошо, если бы он убил бы его», - говорит он.

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В октябре после избиения Никиты Журавеля 15-летний сын Рамзана Кадырова получил ряд государственных наград в российских субъектах. Его также назначили на пост главы Службы безопасности отца. По достижению 16-летия Адам Кадыров стал куратором подразделения Министерства обороны России.