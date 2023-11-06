Он уже получил поздравление от ряда чеченских официальных лиц.

Стало известно, что 15-летнего сына главы Чеченской республики Рамзана Кадырова - Адама, назначили на должность начальника службы безопасности его отца. Незадолго до этого сын чеченского лидера выделился избиением обвинённого в сожжении Корана Никиты Журавеля прямо в здании следственного изолятора.

В официальных Telegram-каналах чеченских политиков уже прозвучали поздравления Адама Кадырова. Так Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации назвал Адама смелым, отважным патриотом России, который готов заступаться за религию. Последняя особенно странно звучит на фоне недавнего инцидента с избиением в СИЗО обвинённого.

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Депутат Государственной думы Адам Делимханов также поздравил своего племянника с назначением на должность начальника службы безопасности главы Чеченской республики, отметив закономерность этого события и сославшись на достижения в спорте: «Стоит отметить победу Адама Рамзановича в составе команды К.Р.А СБ-1 на десятом открытом чемпионате по тактической стрельбе среди силовых подразделений, который проходил на базе Российского университета спецназа в Гудермесе»

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Ранее была новость о том, что Адам Кадыров получил государственные награды в трёх субъектах федерации. Его отметили в в Чеченской республике (высшая награда), Татарстане и Карачаево-Черкесской республике