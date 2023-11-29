Недавно сформированное подразделение в Чечне уже окрестили одним из самых боеспособных.

Ближе к концу октября была новость о том, что в Чеченской республике сформируют батальон имени Шейха Мансура, известного противника царизма в 18 веке. Для нового подразделения, которое войдёт в состав Министерства обороны России, начали строить воинскую часть. Примечательным является то, что подразделение с аналогичным названием уже существует в составе Вооружённых сил Украины и состоит из кавказских народов.

Как объявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов, сыну Рамзана Кадырову - Адаму, которому недавно исполнилось шестнадцать лет, будет поручено курировать новое подразделение российской армии. В своём заявлении Даудов назвал батальон имени Шейха Мансура «одним из самых боеспособных подразделений», хотя фактически он только недавно был сформирован и вряд ли может так называться на текущий момент.

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Чеченский политик выразил веру, что Адам Кадыров оправдает оказанное доверие и сделает всё необходимое для обеспечения личного состава подразделения всем необходимым для выполнения поставленных задач. Назначение сына чеченского лидера на такой пост он назвал «закономерным результатом значительных заслуг Адама Кадырова

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Стоит напомнить, что в свои шестнадцать лет Адам Кадыров уже имеет ряд государственных наград на уровне субъектов федерации.