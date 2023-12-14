Однако в ближайшее время это не произойдёт.

Во вторник после визита украинского президента Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки стало понятно, что ожидать на согласование финансирования украинских нужд за счёт американского бюджета в ближайшее время не стоит. Это подтвердил и лояльный к украинскому руководству лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, который отметил, что помимо согласования поддержки необходимо ещё составить законопроект и проголосовать по нему

Издание Bloomberg пишет, что недавнее согласие американского президента Джо Байден пересмотреть иммиграционную политику страны для достижения двухпартийного соглашения по поводу помощи Украины немного поспособствовало росту шансов на положительное для украинцев решения в Конгрессе.

реклама

Министр внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса уже встретился с сенаторами, обсудив изменения пограничной политики. Республиканцы уже встретились за закрытыми дверьми для того, чтобы оценить устное предложение чиновника. Предполагается, что в Белом доме допускают расширение полномочий американского президента по депортации мигрантов при незаконном пересечении границы определённого числа нарушителей.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс указал на то, что предложенного американским министром недостаточно, однако после вмешательства Белого дома вопрос помощи Украине немного прояснился. Тем не менее ожидать в ближайшее время сделки между Конгрессом и Белым домом не стоит.