Процесс слишком затянулся и требует больше времени

По результата визита украинского президента Владимира Зеленского стало понятно, что в Белом доме по-прежнему выражают абсолютную поддержку Киеву и требуют от Конгресса одобрить дополнительное финансирование украинских потребностей. В то же время в американском парламенте ситуация совсем иная, и никаких изменений она не понесла. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон после разговора с Зеленским сообщил о недостаточности доводов для продолжения поддержки Киева.

Издание The Hill уже писало до этого, что Украина вряд ли сможет добиться согласия по своему финансированию, а скорый уход конгрессменов на рождественские каникулы (начинаются с 15 декабря) лишь подтверждает это.

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Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, поддерживающий продолжение помощи Украине, признал, что одобрить голосованием финансирование украинцев вряд ли выйдет до католического Рождества, даже если в Конгрессе найдут согласие. Связано это с тем, что после согласования финансирования Белым домом и Конгрессом, необходимо время для разработки соответствующего законопроекта и проведения его по всем палатам.

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Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что если в этом году не удастся согласовать выделение Киеву дополнительных финансовых средств, есть большой риск отступить с занятых позиций, а то и вовсе проиграть России.