Конгрессмены хотят видеть точную стратегию украинской победы

Вчера в Сенате Конгресса Соединённых Штатов Америки завершилась закрытая встреча украинского президента Владимира Зеленского с конгрессменами. Её целью было убедить, что коррупция в высших эшелонах украинской власти несерьёзная проблема для Киева и не является причиной не предоставлять новое финансирование Украине.

Помимо этого украинский президент встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, который по итогам встречи сообщил, что Конгрессу недостаточно ответов Зеленского для утверждения нового пакета помощи. По словам американского чиновника, конгрессмены хотят видеть чёткую формулировку стратегии, которая позволит Украине победить.

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«Нам не предоставили ясности и деталей, о которых мы просили снова и снова», - добавил Джонсон.

Текущих остатков финансирования осталось всего на пару недель и два пакета военной помощи Украине, как сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Учитывая, что вскоре конгрессмены уходят на рождественские каникулы, у Украины остаётся всё меньше времени согласовать своё дальнейшее финансирование.