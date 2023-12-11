Украинская армия держит оборону.

Несмотря на то, что украинский президент Владимир Зеленский обещал продолжать контрнаступление и зимой тоже, фактически сейчас видно, как Вооружённые силы Украины заняли оборонительные позиции, а украинские власти пытаются повлиять на Конгресс с целью получения дальнейшей помощи от Соединённых Штатов Америки.

Командующий Восточной группировкой войск украинской армии Александр Сырский заявил, что Россия продолжает свои попытки наступать по всем участкам линии боевого соприкосновения, а украинские военные обороняются. Он также упомянул о предпринимаемых действиях, которые помогут сохранить жизни военных, что может говорить об отступлении с невыгодных позиций.

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Сырский также сообщил, что совместно с командирами, держащими оборону на Восточном направлении, провёл анализ обстановки и рассмотрел несколько сценариев развития событий. Ситуация в целом описывается как сложная.

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Ранее украинский офицер Евгений Бекренев (Арти Грин) рассказал, что возможна скорая сдача плацдармов на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола.